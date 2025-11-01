Pertamina Respons Konsumen, Lemigas Beberkan Hasil Uji Pertalite: Sesuai Spesifikasi

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pertamina Patra Niaga bersama Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) menggelar konferensi pers di SPBU 51.601.65 Jemursari, Surabaya, Jumat (31/10) terkait isu kontaminasi yang terjadi pada Pertalite.

“Terkait isu kontaminasi yang terjadi pada Pertalite, kami memberikan atensi serius agar tidak menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat.

Izinkan kami terus berbenah, memperbaiki layanan untuk lebih baik ke depan agar Pertamina yang kita cintai ini menjadi rumah bersama, dan Pertamina ini menjadi rumah energi untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

Mars Ega menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang memberi perhatian terhadap isu ini serta menjelaskan langkah cepat yang telah dilakukan pihaknya bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan Lemigas.

Ia mengatakan bahwa perhatian ini merupakan bentuk kepedulian publik agar Pertamina terus berkomitmen memberikan pelayanan energi yang lebih baik.

Menurutnya, Pertamina Patra Niaga sudah membuka posko pengaduan di sejumlah SPBU dan melakukan pengecekan di hampir 300 SPBU di Jawa Timur.

"Dalam melakukan penyaluran BBM ini, baik di Pertamina maupun di SPBU khususnya, itu ada SOP, tata cara, prosedur yang harus dilaksanakan.

Tujuannya untuk memastikan agar BBM itu kualitasnya baik, tidak tercampur air, dan tidak menimbulkan kerugian untuk masyarakat," katanya.