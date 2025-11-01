Pesan Koster saat Pisah Sambut Kajati: Bali Pulau Istimewa, Sentil Kearifan Lokal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada I Ketut Sumedana, Kajati Bali periode sebelumnya, yang akan melanjutkan tugas baru di Provinsi Sumatera Selatan.

Momen itu terjadi saat acara pisah sambut Kajati Bali, Jumat (31/10) malam.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketut Sumedana atas dedikasi dan kinerjanya selama bertugas di Bali.

Kinerjanya sangat baik, penuh spiritualitas, dan mampu membangun komunikasi yang harmonis dengan pemerintah daerah,” ujar Koster.

Koster juga memberikan sambutan hangat kepada Kajati Bali yang baru, Chatarina Muliana, yang mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin Kejaksaan Tinggi Bali.

“Selamat datang kepada Ibu Kajati baru. Ini sejarah pertama kali Kejati Bali dipimpin oleh seorang wanita.

Pengalaman Ibu selama 20 tahun di luar kejaksaan tentu menjadi modal berharga. Bali beruntung mendapat pemimpin dengan pengalaman luas dan kemampuan luar biasa,” ucap Koster.

Ia menambahkan bahwa Bali memiliki karakteristik khusus sebagai pulau destinasi wisata dunia sehingga seluruh elemen pemerintahan dan penegak hukum harus berpikir komprehensif dalam mengambil keputusan.