Menteri PU Singgung Tol Gilimanuk – Mengwi, Minat Investor Minim

bali.jpnn.com, JAKARTA - Teka-teki nasib proyek tol Gilimanuk – Mengwi akhirnya terjawab.

Proyek jalan bebas hambatan sepanjang sepanjang 96,84 km ini diharapkan bisa dituntaskan pada 2026 mendatang.

Tol Gilimanuk – Mengwi bahkan menjadi dua dari empat proyek jalan yang rencananya dimulai pada tahun ini dan rampung tahun depan.

Keempat tol yang masuk program Proyek Strategis Nasional (PSN) itu antara lain ruas Sentul Selatan-Karawang Barat (Jawa Barat), Gedebage-Tasikmalaya (Jawa Barat), Pejagan-Cilacap (Jawa Tengah), dan Gilimanuk-Mengwi (Bali).

“Tahun ini rencana ada empat (proyek jalan tol).

Sentul Selatan-Karawang Barat, terus di Bali, terus Gedebage-Tasik, dan Pejagan-Cilacap.

Cuma semua memang masih proses due diligence (pemeriksaan dan analisis menyeluruh) ya,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dilansir dari Antara.

Menteri PU Dody Hanggodo menilai, ruas Sentul Selatan-Karawang Barat dan Gedebage-Tasikmalaya berpotensi lebih cepat terealisasi.