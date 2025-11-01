Menteri PU Singgung Tol Gilimanuk – Mengwi, Minat Investor Minim

JPNN.com

Sabtu, 01 November 2025 – 11:14 WIB
Ilustrasi tol Gilimanuk – Mengwi yang kabarnya masuk prioritas segera dibangun, tetapi sampai sekarang masih minim minat dari investor. Foto: BPJT

bali.jpnn.com, JAKARTA - Teka-teki nasib proyek tol Gilimanuk – Mengwi akhirnya terjawab.

Proyek jalan bebas hambatan sepanjang sepanjang 96,84 km ini diharapkan bisa dituntaskan pada 2026 mendatang.

Tol Gilimanuk – Mengwi bahkan menjadi dua dari empat proyek jalan yang rencananya dimulai pada tahun ini dan rampung tahun depan.

Keempat tol yang masuk program Proyek Strategis Nasional (PSN) itu antara lain ruas Sentul Selatan-Karawang Barat (Jawa Barat), Gedebage-Tasikmalaya (Jawa Barat), Pejagan-Cilacap (Jawa Tengah), dan Gilimanuk-Mengwi (Bali).

“Tahun ini rencana ada empat (proyek jalan tol).

Sentul Selatan-Karawang Barat, terus di Bali, terus Gedebage-Tasik, dan Pejagan-Cilacap.

Cuma semua memang masih proses due diligence (pemeriksaan dan analisis menyeluruh) ya,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dilansir dari Antara.

Menteri PU Dody Hanggodo menilai, ruas Sentul Selatan-Karawang Barat dan Gedebage-Tasikmalaya berpotensi lebih cepat terealisasi.

Menteri PU mengakui tidak semua proyek memiliki daya tarik yang sama di mata investor. Contohnya ruas Tol Gilimanuk-Mengwi yang masih minim peminat
