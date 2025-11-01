Koster Kesal Banyak Turis Melanggar, Coreng Pariwisata, Minta Kadishub Bertindak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyinggung isu yang kini menjadi sorotan publik saat melantik I Kadek Mudarta menjadi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bali di di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (31/10).

Koster menyoroti banyaknya turis asing yang melanggar aturan lalu lintas di Bali, seperti mengendarai sepeda motor tanpa helm dan tanpa surat izin mengemudi.

“Kalau mereka tidak memiliki SIM internasional, ya harus ditindak.

Tidak boleh dibiarkan karena mencoreng wajah pariwisata Bali,” kata Koster berpesan ke Kadishub Bali I Kadek Mudarta.

Ia meminta agar Dinas Perhubungan bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban secara rutin dan edukatif agar wisatawan memahami pentingnya keselamatan dan etika berlalu lintas.

Koster mengingatkan pentingnya kekompakan internal di lingkungan Dinas Perhubungan Bali.

Ia menegaskan bahwa seluruh pejabat eselon harus bekerja sebagai satu tim yang solid.

“Semua harus satu langkah, satu visi, satu semangat. Kalian ini bekerja untuk kepentingan masyarakat Bali,” tutur Koster.