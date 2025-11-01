JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini I Kadek Mudarta Resmi Kadishub Bali, Ini Tugas Penting dari Koster

I Kadek Mudarta Resmi Kadishub Bali, Ini Tugas Penting dari Koster

Sabtu, 01 November 2025 – 09:51 WIB
I Kadek Mudarta Resmi Kadishub Bali, Ini Tugas Penting dari Koster - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster resmi melantik I Kadek Mudarta sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Bali di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (31/10). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster resmi melantik I Kadek Mudarta sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Bali di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (31/10).

I Kadek Mudarta dilantik berdasar Surat Keputusan Gubernur Nomor 930/04C/KK/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Bali.

I Kadek Mudarta menjabat sebagai Kepala Bidang Keterpaduan Moda Dishub Bali sebelum dilantik sebagai orang nomor satu di Dinas Perhubungan.

Baca Juga:

Koster menegaskan bahwa jabatan Kepala Dinas Perhubungan merupakan posisi strategis yang membutuhkan ketegasan, keberanian, serta kemampuan berpikir komprehensif dalam menghadapi kompleksitas persoalan transportasi di Bali.

“Saya minta Kadis Perhubungan bekerja tegas dan berani.

Kejar terus program-program prioritas dari APBN dan APBD agar administrasinya segera diselesaikan dan bisa dilaksanakan pada tahun 2026.

Baca Juga:

Seperti pembangunan fasilitas parkir di kawasan Batur, pembangunan underpass, serta penataan kawasan di sekitar PKB,” kata Gubernur Koster.

Ia juga menyoroti pentingnya penyusunan skenario pengaturan lalu lintas jangka pendek untuk mengatasi kemacetan yang semakin sering terjadi.

Gubernur Wayan Koster resmi melantik I Kadek Mudarta sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bali menggantikan IGW Samsi Gunarta yang purna tugas
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   I Kadek Mudarta Kadishub Bali Koster gubernur koster Dishub Bali Kadishub Bali I Kadek Mudarta kemacetan ojol transportasi Sarbagita

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Persib: Rizky Dwi Siap Menghentikan Eliano Reijnders & Thom Haye - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persib: Rizky Dwi Siap Menghentikan Eliano Reijnders & Thom Haye

  2. Guaycochea Absen Kontra Bali United, Bojan Hodak Banyak Opsi, tak Khawatir - JPNN.com Bali

    Guaycochea Absen Kontra Bali United, Bojan Hodak Banyak Opsi, tak Khawatir

  3. Bojan Hodak Pantang Anggap Remeh Bali United, Tim Kuat, Sulit Dikalahkan - JPNN.com Bali

    Bojan Hodak Pantang Anggap Remeh Bali United, Tim Kuat, Sulit Dikalahkan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU