Koster Groundbreaking Kantor Bank BPD Bali, Puji Kinerjanya Terbaik di Indonesia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster berharap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dapat menjadi bank kebanggaan masyarakat Pulau Dewata.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan gedung pusat Bank BPD Bali di Denpasar, Jumat (31/10).

“Cita-cita saya sebagai orang Bali yang juga gubernur supaya BPD Bali bisa menjadi banknya nak Bali,” ujar Koster.

Menurutnya, Bank BPD Bali adalah milik masyarakat Pulau Dewata.

Oleh karena itu, masyarakat harus memberi support, membuat ekosistem agar bank daerah ini menjadi yang terbaik di rumahnya sendiri.

“Jangan sampai kalah dengan bank yang lain,” kata Koster.

Koster menilai tampilan atau fesyen Bank BPD Bali yang didirikan tahun 1962 tersebut masih kalah jauh dengan bank lainnya.

Oleh sebab itu, ia mendukung pembangunan gedung pusat Bank BPD Bali dengan harapan dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.