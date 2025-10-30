JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Heboh Dana Hibah Pemprov Bali Cair ke Lahan Sengketa, Nama Ini Disorot

Heboh Dana Hibah Pemprov Bali Cair ke Lahan Sengketa, Nama Ini Disorot

Kamis, 30 Oktober 2025 – 16:48 WIB
Heboh Dana Hibah Pemprov Bali Cair ke Lahan Sengketa, Nama Ini Disorot - JPNN.com Bali
Spanduk yang mencantumkan keterangan Bantuan Dana Hibah senilai Rp500 juta dari APBD Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran Induk 2025. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sosok I Wayan Bulat kembali mencuat dan menimbulkan tanda tanya besar di publik.

Ia diduga membuat manuver baru dengan mengaku telah mendapatkan dana hibah dari Pemprov Bali dan bahkan memohon dukungan hibah ke Pemkab Badung.

Yang jadi tanda tanya, Pemprov Bali tidak melakukan verifikasi lapangan lebih dahulu sebelum mencairkan hibah tersebut.

Baca Juga:

Padahal, lahan yang dimaksud ternyata bukan milik yang bersangkutan, melainkan milik PT JH. Hebohnya lagi, upaya penguasaan lahan itu dikemas dengan dalih akan membangun pura di atas tanah sengketa tersebut.

Kuasa hukum PT JH Michael A. Wirasasmita dan I Kadek Agus Widiastika Adiputra memberikan penjelasan detail terkait persoalan yang kembali menyeruak ini.

Keduanya menegaskan, bila benar hibah dari Pemprov Bali sudah cair dan juga dimohonkan ke Pemkab Badung untuk lahan pihak lain, hal tersebut bisa menimbulkan masalah hukum serius.

Baca Juga:

“Seharusnya sebelum dana hibah dicairkan ada verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan lahan yang diajukan memang milik pemohon hibah.

Jika benar hibah itu sudah cair, maka dapat dikategorikan merugikan keuangan daerah, karena hibah salah lokasi,” kata Michael A. Wirasasmita bersama Kadek Agus.

Yang jadi tanda tanya, Pemprov Bali tidak melakukan verifikasi lapangan lebih dahulu sebelum mencairkan hibah tersebut.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   hibah dana hibah pemprov bali Lahan Sengketa pemkab badung

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Persib: Tim Receveur Puji Thom Haye, Dongkrak Liga Indonesia - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persib: Tim Receveur Puji Thom Haye, Dongkrak Liga Indonesia

  2. Kabar Terbaru Frans Putros & Andrew Jung dari Bojan Hodak, Bali United Waspada - JPNN.com Bali

    Kabar Terbaru Frans Putros & Andrew Jung dari Bojan Hodak, Bali United Waspada

  3. Duel Bali United vs Persib Jadi Ajang Reuni Jo Jansen & Eliano Reijnders, Memuji - JPNN.com Bali

    Duel Bali United vs Persib Jadi Ajang Reuni Jo Jansen & Eliano Reijnders, Memuji

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU