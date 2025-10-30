JPNN.com

Satgas Pangan Bali Tegur 2 Ritel Modern di Denpasar, HET tak Sesuai Ketentuan

Kamis, 30 Oktober 2025 – 14:59 WIB
Satgas Pangan Bali kembali melakukan sidak harga beras yang mengalami kenaikan signifikan di pasar, Kamis (30/10) menyasar ritel modern di Kota Denpasar. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satgas Pangan Bali kembali melakukan sidak harga beras yang mengalami kenaikan signifikan di pasar, Kamis (30/10).

Sidak ini untuk menjaga kestabilan harga beras agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

HET beras untuk wilayah Bali, yakni Rp 14.900 per kilogram untuk beras premium dan Rp 13.500 per kilogram untuk beras medium.

Dalam sidak kali ini, Polda Bali bersinergi dengan Instansi terkait menyasar sejumlah ritel modern di Kota Denpasar.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kanit 3 Subdit I Ditreskrimsus Polda Bali Kompol Herson Djuanda didampingi pejabat dari instansi terkait lainnya.

Pada pelaksanaan sidak tersebut, tim gabungan menyasar dua toko, yakni Iwaka Supermarket, Denpasar dan Bali Jaya Foodmarket.

Temuan Satgas Pangan Bali, kedua toko tersebut menjual beras dengan harga di atas HET sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami langsung memberikan teguran tertulis kepada sejumlah distributor yang menjual beras di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Ketua Satgas Pangan Polda Bali Kombes Teguh Widodo.

