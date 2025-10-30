JPNN.com

Kalender Bali Kamis (30/10): Baik Membuat Sesikepan, Pagar & Alat Perangkap

Kamis, 30 Oktober 2025 – 04:35 WIB
Ilustrasi kalender Bali Kamis 30 Oktober 2025 bertepatan dengan Wraspati Kliwon Warigadean. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (30/10) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Kliwon Warigadean.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Kamis 30 Oktober 2025 bertepatan dengan Wraspati Kliwon Warigadean: Hari baik untuk membuat sesikepan, pagar & alat perangkap
