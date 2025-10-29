JPNN.com

Mbak Titiek Minta Daerah Alokasikan Lahan untuk Gudang Bulog, Sentil Prabowo

Rabu, 29 Oktober 2025 – 22:02 WIB
Mbak Titiek Minta Daerah Alokasikan Lahan untuk Gudang Bulog, Sentil Prabowo - JPNN.com Bali
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto melakukan kunjungan kerja di Gudang Bulog Batubulan, Gianyar, Selasa (28/10) lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, GIANYAR - Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Perum BULOG Kanwil Bali dalam rangka pengawasan dan penguatan sistem logistik pangan nasional, Selasa (28/10)

Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, dilakukan di Gudang Bulog Batubulan, Gianyar.

DPR RI ingin memastikan ketersediaan dan kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta membahas strategi penguatan infrastruktur penyimpanan pangan di daerah.

Baca Juga:

Titiek Soeharto, menyampaikan apresiasi atas kinerja respon cepat jajaran Perum BULOG atas dukungan tanggap darurat pascabanjir besar di Bali.

Termasuk keterlibatan Bulog dalam penjualan beras SPHP secara masif di seluruh tanah air dengan melibatkan seluruh stakeholder pemerintah, TNI, Polri hingga swasta.

Ia juga mengapresiasi tindak lanjut cepat yang dilakukan oleh Direktur Utama Perum BULOG beserta jajarannya atas hasil kunjungan Komisi IV DPR RI sebelumnya di Maluku Utara.

Baca Juga:

Titiek Soeharto berharap agar permasalahan yang sempat terjadi di wilayah tersebut tidak terulang kembali.

Ia juga menyentil kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah memerintahkan BULOG agar segera membangun 100 gudang baru di kabupaten/kota yg belum memiliki gudang.

Titiek Soeharto juga menyentil kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan BULOG segera membangun 100 gudang baru di kabupaten/kota
TAGS   Mbak Titiek Titiek Soeharto Komisi IV DPR RI Bulog Perum Bulog gianyar Bali Gudang Bulog

