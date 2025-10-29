Mbak Titiek Minta Daerah Alokasikan Lahan untuk Gudang Bulog, Sentil Prabowo

bali.jpnn.com, GIANYAR - Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Perum BULOG Kanwil Bali dalam rangka pengawasan dan penguatan sistem logistik pangan nasional, Selasa (28/10)

Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, dilakukan di Gudang Bulog Batubulan, Gianyar.

DPR RI ingin memastikan ketersediaan dan kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta membahas strategi penguatan infrastruktur penyimpanan pangan di daerah.

Titiek Soeharto, menyampaikan apresiasi atas kinerja respon cepat jajaran Perum BULOG atas dukungan tanggap darurat pascabanjir besar di Bali.

Termasuk keterlibatan Bulog dalam penjualan beras SPHP secara masif di seluruh tanah air dengan melibatkan seluruh stakeholder pemerintah, TNI, Polri hingga swasta.

Ia juga mengapresiasi tindak lanjut cepat yang dilakukan oleh Direktur Utama Perum BULOG beserta jajarannya atas hasil kunjungan Komisi IV DPR RI sebelumnya di Maluku Utara.

Titiek Soeharto berharap agar permasalahan yang sempat terjadi di wilayah tersebut tidak terulang kembali.

Ia juga menyentil kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah memerintahkan BULOG agar segera membangun 100 gudang baru di kabupaten/kota yg belum memiliki gudang.