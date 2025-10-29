LPS Sorot Kompetensi Direksi BPR/S di Bali, Sentil Penanganan Aset Bermasalah

bali.jpnn.com, LEGIAN - Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah II Bambang S. Hidayat meminta Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/S) di seluruh Bali mampu meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan.

Menurut Bambang S.Hidayat, BPR/S harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal sekaligus menghadapi berbagai peluang khususnya terkait dengan penyelesaian aset bermasalah.

Karena bagaimanapun, keberlangsungan BPR/S sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat.

"Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hadir sebagai salah satu pilar penting stabilitas sistem perbankan nasional dengan fungsi utama menjamin simpanan nasabah.

LPS turut menjaga stabilitas perbankan.

Oleh karena itu, kegiatan ini memiliki lima tujuan utama yang ditujukan guna meningkatkan kualitas SDM di BPR/S," ujar Bambang S. Hidayat saat Sosialisasi dan Edukasi bersama DPD Perbarindo Bali di Legian, Kuta, Badung, Selasa (28/10) kemarin.

Lima tujuan tersebut, pertama untuk mendapatkan pemahaman mengenai tantangan ekonomi global dan domestik dan pengaruhnya kepada perbankan,

Kedua, menyampaikan hasil evaluasi terhadap Kinerja BPR/S di Provinsi Bali.