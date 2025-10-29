BPKN Angkat Bicara, Sebut Aqua tak Melanggar Hak Konsumen

JPNN.com

Rabu, 29 Oktober 2025 – 16:14 WIB
VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memastikan tidak ditemukan pelanggaran hak konsumen dalam proses produksi maupun klaim sumber air pada produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Aqua.

Hal tersebut disampaikan setelah pertemuan tertutup antara BPKN dan manajemen Aqua, Selasa kemarin (28/10).

"Sampai hari ini kami belum menemukan pelanggaran apapun karena ini hanya persoalan iklan.

Kalau sumber, klir kami mengakui bahwa memang air gunung," kata Ketua BPKN RI, Muhammad Mufti Mubarok dalam pernyataannya yang diterima redaksi.

Muhammad Mufti Mubarok mengatakan kesimpulan itu diambil setelah BPKN mendapat penjabaran yang cukup ilmiah dan jelas bahwa memang sumber bahan baku Aqua berasal dari air pegunungan yang diambil dari proses bor.

Ia melanjutkan Aqua memang merupakan AMDK dengan sumber air dari pegunungan.

Menurut Muhammad Mufti Mubarok, masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang ringan dan mudah diterima berkenaan dengan sumber bahan baku industri AMDK.

Hal ini lantaran publik mungkin tidak bisa membedakan secara detail jenis-jenis sumber air baku industri AMDK.

