Penerima Manfaat Program MBG di Bali Kecil, Baru 37 Persen, Sedot Rp 127 Miliar

Rabu, 29 Oktober 2025 – 13:02 WIB
Penerima Manfaat Program MBG di Bali Kecil, Baru 37 Persen, Sedot Rp 127 Miliar
Ilustrasi pelajar SD sedang menyantap Program MBG. Foto Ilustrasi: Romensy Augustino/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bali ternyata relatif kecil.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat realisasi program MBG baru mencapai 37 persen per 30 September 2025.

Persisnya, realisasi anggaran MBG di Bali baru menembus Rp 127,07 miliar.

“Realisasi penerima manfaat baru mencapai 330.716 atau 37 persen dari target,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Bali Muhammad Mufti Arkan dilansir dari Antara.

Berdasar data DJPb Provinsi Bali, penerima manfaat MBG tercatat 893,362 orang.

Program MBG di Bali pertama kali bergulir 6 Januari 2025 di Kabupaten Jembrana.

Penerima manfaat mayoritas adalah para pelajar dari beragam jenjang pendidikan, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Jumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bali seharusnya mencapai 422 dapur.

