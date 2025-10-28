Tim Gabungan Berangus Parkir Liar di Jalan Danau Tamblingan Denpasar, Lihat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim gabungan dari unsur Polri, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Desa Adat Intaran, Sanur, bergerak menertibkan kendaraan yang parkir liar di sepanjang Jalan Danau Tamblingan, Denpasar Selatan, Senin (27/10).

Penertiban ini dilakukan untuk mengurai kesemrawutan lalu lintas dan mengembalikan fungsi bahu jalan serta trotoar.

Aksi penertiban parkir liar yang berlangsung mulai pukul 10.00 WITA ini menyisir area dari Simpang Jalan Segara ke selatan hingga Simpang Semawang.

Petugas gabungan menerapkan pendekatan humanis, memberikan imbauan dan sosialisasi kepada para pemilik kendaraan yang kedapatan parkir di bahu jalan maupun trotoar.

"Kami menghimbau kepada pemilik kendaraan untuk memarkir kendaraannya pada tempat parkir yang telah disediakan," ujar anggota kepolisian saat penertiban berlangsung.

Tiga lokasi parkir resmi yang disosialisasikan meliputi area utara Simpang Segara Ayu, depan Hotel Hyatt, dan Pantai Mertasari.

Kegiatan penertiban berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Penertiban berakhir sekitar pukul 12.00 WITA.