JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Tim Gabungan Berangus Parkir Liar di Jalan Danau Tamblingan Denpasar, Lihat

Tim Gabungan Berangus Parkir Liar di Jalan Danau Tamblingan Denpasar, Lihat

Selasa, 28 Oktober 2025 – 15:14 WIB
Tim Gabungan Berangus Parkir Liar di Jalan Danau Tamblingan Denpasar, Lihat - JPNN.com Bali
Tim gabungan dari unsur Polri, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Desa Adat Intaran, Sanur, bergerak menertibkan kendaraan yang parkir liar di sepanjang Jalan Danau Tamblingan, Denpasar Selatan, Senin (27/10). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim gabungan dari unsur Polri, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Desa Adat Intaran, Sanur, bergerak menertibkan kendaraan yang parkir liar di sepanjang Jalan Danau Tamblingan, Denpasar Selatan, Senin (27/10).

Penertiban ini dilakukan untuk mengurai kesemrawutan lalu lintas dan mengembalikan fungsi bahu jalan serta trotoar.

Aksi penertiban parkir liar yang berlangsung mulai pukul 10.00 WITA ini menyisir area dari Simpang Jalan Segara ke selatan hingga Simpang Semawang.

Baca Juga:

Petugas gabungan menerapkan pendekatan humanis, memberikan imbauan dan sosialisasi kepada para pemilik kendaraan yang kedapatan parkir di bahu jalan maupun trotoar.

"Kami menghimbau kepada pemilik kendaraan untuk memarkir kendaraannya pada tempat parkir yang telah disediakan," ujar anggota kepolisian saat penertiban berlangsung.

Tiga lokasi parkir resmi yang disosialisasikan meliputi area utara Simpang Segara Ayu, depan Hotel Hyatt, dan Pantai Mertasari.

Baca Juga:

Kegiatan penertiban berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Penertiban berakhir sekitar pukul 12.00 WITA.

Tim gabungan bergerak menertibkan kendaraan yang parkir liar di sepanjang Jalan Danau Tamblingan, Denpasar Selatan, Senin (27/10).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   tim gabungan parkir liar Jalan Danau Tamblingan sanur Denpasar polsek denpasar selatan parkir

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing - JPNN.com Bali

    Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing

  2. Persita Digdaya Dalam 7 Laga Terakhir, Carlos Pena Buka Suara, Terungkap - JPNN.com Bali

    Persita Digdaya Dalam 7 Laga Terakhir, Carlos Pena Buka Suara, Terungkap

  3. Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga - JPNN.com Bali

    Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU