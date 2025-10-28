JPNN.com

Selasa, 28 Oktober 2025 – 06:58 WIB
Inovasi Eco Enzim di Danau Batur Bangli Berbuah Penghargaan, Manfaatnya Besar - JPNN.com Bali
Danau Batur di Kecamatan Kintamani, Bangli dilihat dari wilayah Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem. Foto: Dok.JPNN

bali.jpnn.com, BANGLI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli, Bali, meraih penghargaan Brida Optimal 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Penghargaan tersebut diberikan BRIN atas kontribusi Pemkab Bangli melalui inovasi eco enzim untuk melestarikan lingkungan perairan Danau Batur, Kintamani.

Eco enzim merupakan cairan berbahan baku sampah organik yang telah terfermentasi oleh gula merah dan air.

Eco enzim ini diberikan untuk menekan pencemaran yang mengakibatkan menurunnya baku mutu kualitas air.

Eco enzim ini juga bisa untuk mengembalikan fungsi danau sebagai salah satu sumber air di Bali serta sebagai upaya edukasi kepada masyarakat untuk pengelolaan sampah organik.

“Ini berkat kerja keras bersama dalam melakukan terobosan, memberikan kontribusi terbaik terhadap lingkungan perairan Danau Batur,” kata Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar dilansir dari Antara.

Penghargaan yang diterima Pemkab Bangli ini berdasarkan kategori optimalisasi potensi dan atau penyelesaian permasalahan daerah 2025.

BRIN memberikan apresiasi kepada 39 pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional.

TAGS   Eco Enzim danau batur pemkab bangli BRIN Bali Brida Optimal 2025 MURI gunung batur

