Investor Muda Dominasi Investasi Pasar Saham di Bali, Datanya Mengembirakan

Selasa, 28 Oktober 2025 – 06:19 WIB
Investor Muda Dominasi Investasi Pasar Saham di Bali, Datanya Mengembirakan - JPNN.com Bali
Ilustrasi pergerakan saham di bursa efek, IDX. Foto: Ricardo/ JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minat generasi muda Bali bermain di pasar modal ternyata cukup tinggi.

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Provinsi Bali mencatat investor muda mendominasi investasi saham di Pulau Dewata.

BEI Bali mencatat jumlah investor saham per September 2025 mencapai 172.248 orang.

Baca Juga:

Menurut Kepala Perwakilan BEI Denpasar I Gusti Agus Andiyasa, realisasi itu tumbuh 20 persen dibandingkan periode sama 2024 sebanyak 143 ribu.

“Berdasarkan kelompok usia, investor saham usia 18 – 25 tahun mencapai 30,1 persen.

Ini yang paling tinggi,” kata I Gusti Agus Andiyasa dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Untuk usia 31 – 40 tahun tercatat sebanyak 25,6 persen, usia 26-30 ada sebanyak 24,4 persen dan sisanya sebesar 19,9 persen usia di atas 41 tahun.

Menurut I Gusti Agus Andiyasa, dari sisi pekerjaan, investor saham paling banyak adalah pekerja swasta mencapai 41 persen dan wirausaha sebanyak 14 persen.

