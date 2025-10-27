Titiek Senang Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Sentil Kata Terbaik

JPNN.com

Senin, 27 Oktober 2025 – 19:16 WIB
Putri mantan Presiden RI Soeharto, Siti Hediati alias Titiek Soeharto (tengah) diwawancarai awak media di sela melepasliarkan tukik dan penyu di Pantai Saba, Gianyar, Bali, Senin (27/10). Foto: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

bali.jpnn.com, GIANYAR - Siti Hediati alias Titiek Soeharto angkat bicara terkait usulan mantan Presiden ke-2 Republik Indonesia itu menjadi pahlawan nasional.

Disela-sela reses di Bali, Titiek mengucapkan terima kasih orang tuanya masuk daftar usulan pahlawan nasional.

Alhamdulillah. Terima kasih kalau bisa terealisasi,” ujar Titiek Soeharto seusai melepasliarkan tukik di Pantai Saba, Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (27/10).

Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra ini mengharapkan yang terbaik atas usulan ayahnya mendapat gelar pahlawan nasional.

“Harapan, yang terbaik,” ucap Titiek Soeharto dilansir dari Antara.

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) telah mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menyerahkan berkas usulan calon penerima gelar pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Republik Indonesia sekaligus Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Selasa (21/10).

Ada 40 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional.

Siti Hediati alias Titiek Soeharto angkat bicara terkait usulan mantan Presiden ke-2 Republik Indonesia itu menjadi pahlawan nasional.
