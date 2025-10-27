JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Raja Juli hingga Titiek Soeharto Beri Nama 3 Perkici Dada Merah, Ini Kata Koster

Raja Juli hingga Titiek Soeharto Beri Nama 3 Perkici Dada Merah, Ini Kata Koster

Senin, 27 Oktober 2025 – 17:21 WIB
Raja Juli hingga Titiek Soeharto Beri Nama 3 Perkici Dada Merah, Ini Kata Koster - JPNN.com Bali
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam Kunker Reses Komisi IV DPR RI bahas repatriasi Perkici Dada Merah ke Bali, Denpasar, Senin (27/10). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Kehutan Raja Juli Antoni ikut hadir dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Denpasar, Senin (27/10).

Keberadaan Menteri Raja Juli Antoni untuk mengapresiasi keberhasilan program repatriasi atau pemulangan spesies Burung Perkici Dada Merah (Trichoglossus forsteni) dari Paradise Park, Inggris, ke Bali.

Menteri Raja Juli Antoni bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto dan Gubernur Bali Wayan Koster bahkan berkesempatan memberi nama untuk burung Perkici Dada Merah.

Baca Juga:

Ada tiga burung yang diberi nama oleh ketiganya, yakni Atat Ajegang Bali, Atat Amertha, dan Kedis Atat Kerthi Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih, sebab Burung Atat atau Perkici jenis ini sudah sangat langka.

Menurut Koster, keberhasilan program repatriasi burung Perkici Dada Merah memberi semangat dalam melindungi satwa endemik.

Baca Juga:

"Kami sangat berterima kasih karena burung ini sudah bisa diternak lagi.

Harapannya, program pelestariannya akan terjaga ke depan,” kata Koster dilansir dari Antara.

Ada tiga burung yang diberi nama oleh Menhut Raja Juli, Titiek Soeharto dan Gubernur Koster, yakni Atat Ajegang Bali, Atat Amertha, dan Kedis Atat Kerthi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menhut Raja Juli Antoni Burung Perkici Dada Merah Bali Perkici Dada Merah Inggris Nama Perkici Dada Merah Titiek Soeharto Koster gubernur koster

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga - JPNN.com Bali

    Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga

  2. Tekad Kadek Agung Setelah Disentil Johnny Jansen, Kecewa Eksekusi Peluang - JPNN.com Bali

    Tekad Kadek Agung Setelah Disentil Johnny Jansen, Kecewa Eksekusi Peluang

  3. Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga - JPNN.com Bali

    Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU