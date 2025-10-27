Raja Juli hingga Titiek Soeharto Beri Nama 3 Perkici Dada Merah, Ini Kata Koster

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Kehutan Raja Juli Antoni ikut hadir dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Denpasar, Senin (27/10).

Keberadaan Menteri Raja Juli Antoni untuk mengapresiasi keberhasilan program repatriasi atau pemulangan spesies Burung Perkici Dada Merah (Trichoglossus forsteni) dari Paradise Park, Inggris, ke Bali.

Menteri Raja Juli Antoni bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto dan Gubernur Bali Wayan Koster bahkan berkesempatan memberi nama untuk burung Perkici Dada Merah.

Ada tiga burung yang diberi nama oleh ketiganya, yakni Atat Ajegang Bali, Atat Amertha, dan Kedis Atat Kerthi Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih, sebab Burung Atat atau Perkici jenis ini sudah sangat langka.

Menurut Koster, keberhasilan program repatriasi burung Perkici Dada Merah memberi semangat dalam melindungi satwa endemik.

"Kami sangat berterima kasih karena burung ini sudah bisa diternak lagi.

Harapannya, program pelestariannya akan terjaga ke depan,” kata Koster dilansir dari Antara.