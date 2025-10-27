JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Repatriasi Perkici Dada Merah ke Bali, Menhut: Bukti Dunia Percaya Indonesia

Repatriasi Perkici Dada Merah ke Bali, Menhut: Bukti Dunia Percaya Indonesia

Senin, 27 Oktober 2025 – 17:06 WIB
Repatriasi Perkici Dada Merah ke Bali, Menhut: Bukti Dunia Percaya Indonesia - JPNN.com Bali
Burung Perkici Dada Merah yang berhasil dikembalikan ke Bali dari Inggris melalui program repatriasi. Foto: BKSDA

bali.jpnn.com, DENPASAR - Keberhasilan program repatriasi atau pemulangan spesies Burung Perkici Dada Merah (Trichoglossus forsteni) dari Paradise Park, Inggris, ke Bali membuat bangga banyak pihak.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menilai program repatriasi ini adalah bentuk kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

Menteri Raja Juli Antoni mengatakan repatriasi 40 burung endemik tersebut bukan hanya kegiatan konservasi, tetapi karena dunia percaya terhadap kapasitas Indonesia dalam mengelola satwa liar sesuai standar global.

Baca Juga:

“Ini bukti dunia internasional percaya dengan lembaga konservasi di Indonesia.

Mereka percaya dan akhirnya mengembalikan Perkici Dada Merah ini ke tanah leluhur mereka, yaitu Bali,” kata Menhut Raja Juli Antoni dilansir dari Antara.

Perkici Dada Merah yang hanya ada di Pulau Bali dan Lombok statusnya dilindungi pada 2018.

Baca Juga:

Spesies ini terancam punah hingga akhirnya dikembangbiakkan di Inggris.

Setelah beberapa bulan lalu direpatriasi, kini 20 burung betina dan 20 jantan itu dirawat di Bali Bird Park dan Taman Safari Bali hingga berhasil berkembangbiak.

Keberhasilan program repatriasi atau pemulangan spesies Burung Perkici Dada Merah (Trichoglossus forsteni) dari Paradise Park, Inggris, ke Bali membuat bangga
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Burung Perkici Dada Merah Perkici Dada Merah Inggris Bali Repatriasi Menhut Raja Juli Antoni Lembaga Konservasi Taman Safari Bali Bali Bird Park satwa endemik

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga - JPNN.com Bali

    Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga

  2. Tekad Kadek Agung Setelah Disentil Johnny Jansen, Kecewa Eksekusi Peluang - JPNN.com Bali

    Tekad Kadek Agung Setelah Disentil Johnny Jansen, Kecewa Eksekusi Peluang

  3. Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga - JPNN.com Bali

    Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU