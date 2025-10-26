Parah, Satgas Pangan Bali Masih Temukan Distributor Jual Beras di Atas HET

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satgas Pangan Bali kembali menggelar sidak ke sejumlah retail modern dan pasar tradisional untuk memantau harga beras, Minggu (26/10).

Sidak kali ini memasuki hari keempat yang digelar Satgas Pangan Bali.

Sidak dipimpin langsung Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bali AKBP William Wilman Sitorus didampingi Pemimpin Wilayah Perum Bulog Provinsi Bali, M. Anwar.

Pada pelaksanaan sidak tersebut, tim gabungan menemukan salah satu toko, yakni Toko Sembako Kamila di wilayah Pasar Kreneng, Denpasar yang menjual beras dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Terkait adanya temuan tersebut, Polda Bali dan instansi terkait memberikan surat teguran resmi.

Kami minta toko sembako tersebut agar tidak menjual beras di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Ketua Satgas Pangan Polda Bali Kombes Teguh Widodo.

Satgas Pangan lalu melanjutkan sidak di Pasar Modern Lotte Mart, Denpasar.

Dari hasil sidak tersebut, tim gabungan tidak menemukan harga beras dengan harga di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah.