CEO FundedHere Sorot Tantangan UMKM di Marketplace, Modal & Strategi ROC Jadi Kunci

bali.jpnn.com, KUTA - CEO FundedHere Kenneth Pang menyoroti tantangan nyata yang dihadapi pelaku UMKM di marketplace digital saat ini.

Menurut Kenneth Pang, pasar e-commerce jauh lebih kompetitif dibanding retail fisik.

"Anda mungkin punya produk yang tepat, sudah mulai belajar cara jualan yang baik, tetapi tanpa modal yang cukup untuk inventory dan marketing, ya pertumbuhan akan terhambat.

Nah, di sinilah FundedHere hadir, bukan sekadar kasih dana, tetapi jadi mitra investasi yang tumbuh bersama seller,” ujar Kenneth Pang saat acara edukasi dan networking untuk seller TikTok Shop di Swiss-Belhotel Rainforest, Kuta.

Kenneth Pang lantas menjelaskan konsep Return on Capital (ROC) sebagai kunci kesuksesan bisnis online.

Menariknya, banyak seller yang terlalu fokus pada omzet besar.

Padahal, kata dia, yang lebih penting adalah ROC.

"Berapa sih profit yang Anda dapatkan dari setiap rupiah modal yang diputar?