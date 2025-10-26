343 Calon Bintara TNI AD dari NTT Berangkat ke Bali, 4.000 Tamtama Menyusul

bali.jpnn.com, KUPANG - Sekolah calon bintara (Secaba) TNI Angkatan Darat (AD) di lingkungan Kodam Udayana berlanjut.

343 calon siswa Secaba TNI AD diberangkatkan dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Denpasar Bali, untuk mengikuti seleksi lanjutan di Kodam IX/Udayana.

Pada November 2025 akan menyusul 4.000 Tamtama dari NTT yang juga akan diberangkatkan ke Denpasar, Bali.

Calon prajurit TNI AD itu diberangkatkan menggunakan KM Awu milik PT Pelni.

Menurut Kepala Cabang PT Pelni Kupang Selamat Yanuardi, pengangkutan para calon siswa Bintara itu sesuai permintaan dari Korem 161/Wira Sakti Kupang.

“Para Secaba ini tidak mempengaruhi penumpang umum yang juga diberangkatkan di waktu yang sama,” kata Selamat Yanuardi dilansir dari Antara.

Hal ini karena sejak dua pekan terakhir sesuai permintaan dari Korem 161/Wira Sakti, sudah dibatasi pembelian tiket untuk penumpang umum.

Selamat Yanuardi mengatakan para Secaba yang tidak mendapatkan tempat tidur di kapal, ditempatkan di area atau dek yang memang masih layak digunakan oleh para Secaba.