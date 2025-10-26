JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bali Siap Wujudkan Energi Hijau Lewat Program PSEL, Wagub Giri Prasta Bertitah

Bali Siap Wujudkan Energi Hijau Lewat Program PSEL, Wagub Giri Prasta Bertitah

Minggu, 26 Oktober 2025 – 13:35 WIB
Bali Siap Wujudkan Energi Hijau Lewat Program PSEL, Wagub Giri Prasta Bertitah - JPNN.com Bali
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta (kiri) ikut rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, di Jakarta, Jumat (24/10) lalu membahas program PSEL. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pemprov Bali menyatakan komitmen kuat untuk mendukung pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari program strategis nasional.

Dukungan ini ditegaskan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta saat rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, di Jakarta, Jumat (24/10).

Pemerintah pusat menetapkan tujuh wilayah sebagai lokasi pembangunan PSEL.

Baca Juga:

Tujuh wilayah itu, yakni Bali, DI Yogyakarta, Bogor Raya, Tangerang Raya, Kota Semarang, Bekasi Raya dan Medan Raya.

Program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat transisi menuju energi hijau sekaligus menghadirkan solusi berkelanjutan terhadap permasalahan sampah di daerah.

Wagub Giri Prasta menyampaikan bahwa Bali siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan program tersebut.

Baca Juga:

Ia menilai kehadiran PSEL akan memberikan manfaat ganda bagi masyarakat, baik dari sisi pengelolaan sampah maupun peningkatan kemandirian energi daerah.

“Bali siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar program ini berjalan optimal.

Pemprov Bali menyatakan komitmen kuat untuk mendukung pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari program PSN
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali pemprov bali Program PSEL Wagub Giri Prasta Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Energi Hijau Menko Pangan Zulkifli Hasan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Persita: Johnny Jansen Bangga Meski Gagal Menang, Ini Alasannya - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Johnny Jansen Bangga Meski Gagal Menang, Ini Alasannya

  2. Bali United vs Persita: Carlos Pena Puas Hasil Imbang, Adil - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Carlos Pena Puas Hasil Imbang, Adil

  3. Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah - JPNN.com Bali

    Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU