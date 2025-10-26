JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Minggu (26/10): Baik untuk Bepergian & Upacara Pitra Yadnya

Kalender Bali Minggu (26/10): Baik untuk Bepergian & Upacara Pitra Yadnya

Minggu, 26 Oktober 2025 – 06:01 WIB
Kalender Bali Minggu (26/10): Baik untuk Bepergian & Upacara Pitra Yadnya - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Minggu 26 Oktober 2025 bertepatan dengan Redite Umanis Warigadean. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (26/10) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Umanis Warigadean.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (26/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Minggu 26 Oktober 2025 bertepatan dengan Redite Umanis Warigadean: Hari baik untuk bepergian & upacara pitra yadnya
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik untuk Bepergian Upacara Pitra Yadnya Redite Umanis Warigadean Kalender Bali Minggu 26 Oktober 2025 Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah - JPNN.com Bali

    Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah

  2. Persita Tak Kunjung Kalah, Tahan Imbang Bali United 0 – 0, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    Persita Tak Kunjung Kalah, Tahan Imbang Bali United 0 – 0, Cek Klasemen

  3. Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final - JPNN.com Bali

    Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU