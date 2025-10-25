Peter Dittmar Exhibition Space Hadir di Tonyraka Art Gallery Ubud Bali

JPNN.com

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 19:53 WIB
Tony Hartawan dan Peter Dittmar memberikan keterangan kepada awak media saat melaunching Peter Dittmar Exhibition Space dan soft launching Tonyraka Art Centre, Sabtu (25/10) di Ubud, Gianyar. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, UBUD - Ruang pamer permanen bagi karya seniman asal Jerman, Peter Dittmar kini hadir di Tonyraka Art Gallery di Desa Mas, Ubud, Gianyar, Bali.

Peter Dittmar Exhibition Space diresmikan bersamaan dengan soft launching Tonyraka Art Centre, Sabtu (25/10).

Ruang pamer permanen yang dirancang Tony Hartawan dan Peter Dittmar, menjadikannya sebagai wadah eksklusif bagi sejumlah karya terpilih dari sang seniman.

Peresmian ruang pamer ini menjadi tonggak penting yang mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk menjembatani tradisi dan ekspresi kontemporer, menghormati perjalanan artistik Peter Dittmar, dan visi Tonyraka untuk kesinambungan kreatif.

“Ruang pamer permanen ini bukan sekadar menyajikan karya terpilih Peter Dittmar, tetapi lebih dari itu, sebagai panggung untuk diskursus tentang globalisasi, identitas, dan seni kontemporer yang melampaui batas geografis,” kata Tony Hartawan, pemilik Tonyraka Art Gallery.

Tonyraka Art Gallery yang didirikan pada 2003 ini dikenal luas dalam memajukan seni rupa kontemporer di Bali.

Tonyraka Art Gallery konsisten memberi kesempatan berpameran bagi seniman dari berbagai latar belakang, baik dari Bali, Indonesia, maupun mancanegara.

Menurut Tony Hartawan, galeri ini tidak hanya membuka ruang bagi pameran seniman favoritnya, tetapi juga aktif memfasilitasi sejumlah seniman untuk berpameran di luar negeri, terutama dalam berbagai ajang pameran seni internasional.

