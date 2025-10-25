JPNN.com

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 07:41 WIB
Jadwal & Lokasi Piodalan di Bali saat Tumpek Uduh, Sabtu (25/10), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan upacara piodalan hari ini bersamaan dengan Tumpek Uduh. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (25/10) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Wariga.

Hari ini bertepatan dengan Tumpek Uduh atau Pengatag.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Sabtu (25/10) saat Saniscara Kliwon Wariga: Tersebar di Gianyar, Badung dan Karangasem.
