JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Sabtu (25/10): Baik untuk Menanam & Membangun Bangunan Suci

Kalender Bali Sabtu (25/10): Baik untuk Menanam & Membangun Bangunan Suci

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 05:47 WIB
Kalender Bali Sabtu (25/10): Baik untuk Menanam & Membangun Bangunan Suci - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 25 Oktober 2025 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Wariga. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (25/10) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Wariga.

Hari ini bertepatan dengan Tumpek Uduh atau Pengatag.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Baca Juga:

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Baca Juga:

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Sabtu 25 Oktober 2025 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Wariga: Hari baik untuk menanam & membangun bangunan suci
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik untuk Menanam bangunan suci Kalender Bali Sabtu 25 Oktober 2025 Saniscara Kliwon Wariga Tumpek Uduh Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final - JPNN.com Bali

    Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final

  2. Bali United vs Persita: Carlos Pena Percaya Diri, Ajang Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Carlos Pena Percaya Diri, Ajang Balas Dendam

  3. Bali United vs Persita: Brandon Wilson Teringat Momen Kontra Eber Bessa, Seru - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Brandon Wilson Teringat Momen Kontra Eber Bessa, Seru

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU