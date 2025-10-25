Menkes Cek RSUD Wangaya Pascabanjir, Janji Bantu Alkes Senilai Puluhan Miliar

JPNN.com

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 05:35 WIB
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan kerja ke RSUD Wangaya Denpasar, Jumat (24/10), untuk menindaklanjuti usulan Gubernur Bali Wayan Koster terkait bantuan alkes pascabanjir menerjang. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan kerja ke RSUD Wangaya Denpasar, Jumat (24/10), untuk menindaklanjuti usulan Gubernur Bali Wayan Koster.

Pada 16 September 2025, Gubernur Koster hadir di Jakarta untuk menyampaikan permohonan bantuan alat kesehatan (alkes) bagi RSUD Wangaya yang mengalami kerusakan akibat banjir.

Usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara sebagai aspirasi masyarakat.

Tak butuh waktu lama, Menkes Budi Gunadi Sadikin langsung meninjau kondisi rumah sakit dan memastikan bantuan akan segera direalisasikan.

Kunjungan Menkes turut didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa, Direktur RSUD Wangaya dr Anak Agung Made Widiasa, serta sejumlah pejabat SKPD terkait.

Setelah meninjau langsung kondisi fasilitas rumah sakit, Menkes Budi Sadikin menyampaikan komitmennya untuk merealisasikan bantuan alat kesehatan senilai puluhan miliar rupiah.

“Pemerintah memang sudah merencanakan untuk bantu (RSUD) Wangaya.

Tadi saya lihat daftar alat-alatnya, nilainya sekitar Rp 20 sampai 30 miliar. Seharusnya bisa didapat tahun ini,” ujar Menkes Budi Sadikin.

Menkes Budi Sadikin menyampaikan komitmennya untuk merealisasikan bantuan alat kesehatan senilai puluhan miliar rupiah ke RSUD Wangaya setelah diterjang banjir
