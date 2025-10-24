Satgas Pangan Sidak Distributor Beras di Denpasar, Ultimatum Pedagang Nakal

JPNN.com

Jumat, 24 Oktober 2025 – 17:21 WIB
Satgas Pangan menyasar UD Sari Limo di Jalan Gatot Subroto Timur dan CV Sumber Pangan di Jalan Buluh Indah, Denpasar, Jumat (24/10) untuk mengecek harga beras. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satpas Pangan kembali melaksanakan operasi pengendalian harga beras di wilayah Bali.

Jumat (24/10), Koordinator Satgas Pangan Polda Bali Kombes Teguh Widodo menyasar dua distributor beras di Kota Denpasar.

Operasi yang dipimpin Kompol Herson Djuanda menyasar UD Sari Limo di Jalan Gatot Subroto Timur dan CV Sumber Pangan di Jalan Buluh Indah, Denpasar.

“Dari hasil operasi itu tidak ditemukan beras yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET),” ujar Kombes Teguh Widodo.

Di UD Sari Limo, beras premium dijual di harga Rp 14.400/kg, sementara beras medium berkisar Rp 12.850/kg.

Di CV Sumber Pangan, beras premium dijual dengan harga 14.600/kg, sementara beras medium berkisar 12.800/kg.

Menurut Kombes Teguh Widodo, pengecekan di kedua distributor beras ini merupakan hasil pengembangan pengecekan di hari sebelumnya.

Kebetulan para pedagang eceran memperoleh beras dari dua distributor ini.

Koordinator Satgas Pangan Polda Bali Kombes Teguh Widodo menyasar dua distributor beras di Kota Denpasar. Sidak ini menindaklanjuti keluhan pedagang beras ecera
