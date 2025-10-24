Kura-Kura Bali & STT Serangan Gelar Festival Penjor 2025, Dorong Kreativitas Anak Muda

JPNN.com

Jumat, 24 Oktober 2025 – 13:02 WIB
Sekaa Teruna Teruni (STT) Desa Serangan kembali menggelar Festival Penjor 2025 yang digelar menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan pada November mendatang. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sekaa Teruna Teruni (STT) Desa Serangan kembali menggelar Festival Penjor 2025 yang digelar menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan pada November mendatang.

Festival ini mendapat dukungan BTID Kura-Kura Bali.

BTID Kura-Kura Bali ikut mendorong peningkatan kreativitas dan menghadirkan kebersamaan generasi muda Desa Serangan.

"Kami bersyukur Festival Penjor yang digelar setiap tahun oleh BTID Kura Kura Bali dapat mengangkat kreativitas muda-mudi di desa serangan," kata Ketua STT Satya Witra Banjar Kawan Desa Serangan Denpasar, I Wayan Adi Saputra.

Menurut Adi Saputra, sejak festival ini mulai digelar, muncul berbagai kreatifitas, serta meningkatnya kebersamaan di kalangan generasi muda di seluruh banjar Desa Serangan.

Untuk menghasilkan penjor yang bernilai budaya, seni dan tradisi sesuai dengan ketentuan panitia, diperlukan kerja sama seluruh anggota STT d masing-masing banjar

"Kalau tidak bersama dan bersatu, ide apapun yang kami punya tak akan jalan maksimal.

Poin penting dari Festival Penjor yang digelar rutin setiap tahun ini adalah kebersamaan.

