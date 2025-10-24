Pabrik Beton PT Pionir di Denpasar Disegel, Pansus TRAP Temukan 2 Pelanggaran

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pionir Beton yang berada di kawasan Bypass Ngurah Rai, Denpasar, akhirnya berhenti beroperasi sementara waktu.

Penghentian operasional sementara ini setelah Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menemukan pelanggaran aturan.

Pansus TRAP DPRD Bali menemukan ada dua hal yang dilanggar perusahaan.

Pertama, berdasar Perda Tata Ruang Denpasar, pabrik beton yang masuk kategori industri itu dibangun di zona perdagangan dan jasa.

Kedua, PT Pionir Beton hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Pabrik ini hitungannya sudah melanggar terhadap daerah, zona, ini kan bukan zona industri, tetapi terbangun.

Kedua, pendaftaran OSS hanya ada NIB itu normatif, salah di sisi hukum,” ujar Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai dilansir dari Antara.

Berdasar temuan tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali melakukan tindakan tegas.