JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Jumat (24/10): Baik Membuat Peraturan & Menunjuk Petugas

Kalender Bali Jumat (24/10): Baik Membuat Peraturan & Menunjuk Petugas

Jumat, 24 Oktober 2025 – 05:47 WIB
Kalender Bali Jumat (24/10): Baik Membuat Peraturan & Menunjuk Petugas - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Jumat 24 Oktober 2025 bertepatan dengan Sukra Wage Wariga. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (24/10) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Wage Wariga.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (24/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Jumat 24 Oktober 2025 bertepatan dengan Sukra Wage Wariga: Hari baik membuat peraturan & menunjuk petugas
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membuat Peraturan Hari Baik Menunjuk Petugas Hari Baik Kalender Bali Kalender Bali Jumat 24 Oktober 2025 Sukra Wage Wariga Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis - JPNN.com Bali

    Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis

  2. Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim - JPNN.com Bali

    Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim

  3. Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini - JPNN.com Bali

    Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU