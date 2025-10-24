BKSAP DPR RI: Bali Layak Diberi Pehatian Khusus, Kontribusinya Besar

JPNN.com

Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Kamis kemarin (23/10) di Gedung Sabha, Jayasabha, Denpasar. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera memberi pemaparan. Foto; Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Kamis kemarin (23/10) di Gedung Sabha, Jayasabha, Denpasar.

Kunjungan bertema “Diplomasi Budaya dan Pembangunan Lestari” itu menyoroti peran strategis Bali sebagai ujung tombak diplomasi pariwisata Indonesia dan penyumbang devisa terbesar bagi negara.

Dalam kesempatan ini, BKSAP DPR RI meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk Bali.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kekhususan Bali, termasuk keberlanjutan regulasi yang melindungi nilai-nilai budaya dan lingkungan Pulau Dewata.

 “Secara umum, kami sangat mendukung kekhususan Bali dengan peraturan yang memperkuat eksistensi dan kelestariannya.

Bali bukan hanya indah, tetapi juga berperan penting dalam diplomasi budaya Indonesia,” ujar Mardani Ali Sera.

Anggota BKSAP dan juga Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irene Yosiana mengatakan Bali perlu mendapat perhatian khusus lantaran kontribusinya terhadap devisa nasional sangat besar.

“Faktanya, sekitar tujuh persen dari total devisa nasional berasal dari Bali.

Anggota BKSAP DPR RI Irene Yosiana mengatakan Bali perlu mendapat perhatian khussu lantaran kontribusinya terhadap devisa nasional sangat besar.
