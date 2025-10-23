JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Puji Kerja Pansus TRAP: Momentum Menata Bali 100 Tahun ke Depan

Koster Puji Kerja Pansus TRAP: Momentum Menata Bali 100 Tahun ke Depan

Kamis, 23 Oktober 2025 – 06:18 WIB
Koster Puji Kerja Pansus TRAP: Momentum Menata Bali 100 Tahun ke Depan - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah serta upaya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali dalam menjalankan tugas penegakan aturan di berbagai wilayah Pulau Dewata. Foto; Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah serta upaya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali dalam menjalankan tugas penegakan aturan di berbagai wilayah Pulau Dewata.

“Saya sudah mengikuti langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pansus TRAP di sejumlah wilayah serta tindakan sesuai kewenangan.

Aktivitas Pansus dalam penegakan aturan terhadap tata ruang, aset, dan perizinan sudah sangat baik. Apa yang dilakukan saat ini merupakan bagian penting dari penataan Bali ke depan,” kata Koster, Rabu kemarin (22/10).

Baca Juga:

Menurut Koster, lemahnya pengawasan terhadap tata ruang dan perizinan selama ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran di berbagai tempat.

Situasi tersebut diperparah dengan penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang tidak disertai evaluasi di tingkat daerah.

“Akibatnya, masyarakat tidak tahu, pemerintah daerah juga tidak tahu.

Baca Juga:

Terjadi karut marut di lapangan.

Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap kinerja Pansus TRAP, terutama atas aksi di lapangan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai dengan regulasi,” ujar Koster.

Menurut Koster, lemahnya pengawasan terhadap tata ruang dan perizinan selama ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran di berbagai tempat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Pansus TRAP OSS Pansus TRAP DPRD Bali Online Single Submission dprd bali Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis - JPNN.com Bali

    Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis

  2. Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim - JPNN.com Bali

    Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim

  3. Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini - JPNN.com Bali

    Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU