QUADRA Buka Galeri Terbesar & Terlengkap di Bali, Desain Arsitektur Modern

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelopor sintered stone di Indonesia, QUADRA menegaskan posisinya dengan meresmikan Gallery Signature di Kuta, Badung, Bali, Rabu (22/10).

QUADRA Gallery Signature yang berdiri di atas lahan seluas 1.500 m2 menjadi galeri terbaru, terbesar, dan terlengkap di Bali.

Flagship showroom ini dirancang untuk menjadi pusat pengalaman premium bagi arsitek, desainer, dan pelanggan untuk berinteraksi langsung dengan material berkualitas tinggi dari QUADRA.

“Peresmian QUADRA Gallery Signature di Bali adalah tonggak penting yang menandai sewindu perjalanan kami sebagai pelopor sintered stone di Indonesia,” ujar Chief Operating Officer QUADRA Willie Low.

Galeri ini merupakan hasil kolaborasi dengan 2M Design Lab, sebuah studio arsitek lokal asal Bali yang telah meraih berbagai penghargaan baik Nasional maupun Internasional.

Menggabungkan arsitektur modern kontemporer dengan sentuhan budaya Bali yang kental, desain galeri ini menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional, tetapi juga artistik dan inspiratif.

“Dengan teknologi eksklusif dari Italia, kami telah mengubah lanskap industri material bangunan melalui inovasi dan solusi berkelanjutan, tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga melalui ekspor ke beberapa negara,” kata Willie Low.

“Sebagai wujud komitmen untuk terus memperkuat posisi terdepan, flagship showroom seluas 1.500 m2 ini kami hadirkan dengan konsep yang secara indah menggabungkan nilai estetika, kekayaan alam, dan interaksi manusia,” imbuhnya.