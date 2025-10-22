JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini QUADRA Buka Galeri Terbesar & Terlengkap di Bali, Desain Arsitektur Modern

QUADRA Buka Galeri Terbesar & Terlengkap di Bali, Desain Arsitektur Modern

Rabu, 22 Oktober 2025 – 20:23 WIB
QUADRA Buka Galeri Terbesar & Terlengkap di Bali, Desain Arsitektur Modern - JPNN.com Bali
Chief Operating Officer QUADRA Willie Low dan Architect Partner 2M Design Lab Indra Triwibawa memberikan keterangan ke awak media saat peresmian Gallery Signature di Kuta, Badung, Bali, Rabu (22/10). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelopor sintered stone di Indonesia, QUADRA menegaskan posisinya dengan meresmikan Gallery Signature di Kuta, Badung, Bali, Rabu (22/10).

QUADRA Gallery Signature yang berdiri di atas lahan seluas 1.500 m2 menjadi galeri terbaru, terbesar, dan terlengkap di Bali.

Flagship showroom ini dirancang untuk menjadi pusat pengalaman premium bagi arsitek, desainer, dan pelanggan untuk berinteraksi langsung dengan material berkualitas tinggi dari QUADRA.

Baca Juga:

“Peresmian QUADRA Gallery Signature di Bali adalah tonggak penting yang menandai sewindu perjalanan kami sebagai pelopor sintered stone di Indonesia,” ujar Chief Operating Officer QUADRA Willie Low.

Galeri ini merupakan hasil kolaborasi dengan 2M Design Lab, sebuah studio arsitek lokal asal Bali yang telah meraih berbagai penghargaan baik Nasional maupun Internasional.

Menggabungkan arsitektur modern kontemporer dengan sentuhan budaya Bali yang kental, desain galeri ini menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional, tetapi juga artistik dan inspiratif.

Baca Juga:

“Dengan teknologi eksklusif dari Italia, kami telah mengubah lanskap industri material bangunan melalui inovasi dan solusi berkelanjutan, tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga melalui ekspor ke beberapa negara,” kata Willie Low.

“Sebagai wujud komitmen untuk terus memperkuat posisi terdepan, flagship showroom seluas 1.500 m2 ini kami hadirkan dengan konsep yang secara indah menggabungkan nilai estetika, kekayaan alam, dan interaksi manusia,” imbuhnya.

Pelopor sintered stone di Indonesia, QUADRA meresmikan Gallery Signature di Kuta, Badung, Bali, Rabu (22/10), menjadi yang terbaru, terbesar dan terlengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   QUADRA QUADRA Gallery Signature Sintered Stone Bali Indonesia galeri Showroom 2M Design Lab

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis - JPNN.com Bali

    Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis

  2. Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim - JPNN.com Bali

    Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim

  3. Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini - JPNN.com Bali

    Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU