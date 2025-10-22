JPNN.com

Tip Hemat Kuota untuk Anda saat Main Game Online di Android

Rabu, 22 Oktober 2025 – 18:51 WIB
Ilustrasi, seseorang sedang bermain game online.Foto: Techcruch

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bermain game online di perangkat Android telah menjadi hiburan populer, tetapi kenikmatan ini sering kali harus dibayar mahal dengan kuota internet yang cepat habis.

Game modern membutuhkan koneksi yang stabil dan, tak terhindarkan, banyak data.

Namun, jangan khawatir. Dengan beberapa penyesuaian sederhana, Anda bisa tetap asyik bermain tanpa membuat dompet menangis karena harus sering membeli paket data.

Kunci utamanya adalah mengelola data di latar depan dan latar belakang.

Langkah pertama yang paling krusial adalah mengaktifkan fitur Penghemat Data (Data Saver) yang tersedia di hampir semua ponsel Android.

Fitur ini secara otomatis membatasi aplikasi lain agar tidak menggunakan data seluler di latar belakang.

Dengan begini, prioritas penggunaan data akan sepenuhnya terfokus pada game yang sedang Anda mainkan, meminimalkan kebocoran kuota yang tidak perlu dari aplikasi media sosial atau sinkronisasi cloud yang berjalan diam-diam.

Anda bisa menemukan opsi ini di Pengaturan, di bawah menu 'Jaringan & Internet' atau 'Penggunaan Data'.

