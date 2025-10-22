Sejarah Evolusi Game Android yang Perlu Anda Tahu: Dari 2D ke Dunia Open World

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perjalanan game di platform Android adalah kisah evolusi teknologi yang menakjubkan.

Dimulai dengan judul-judul sederhana berorientasi 2D, industri game mobile telah berkembang melampaui ekspektasi, kini menyajikan dunia open world yang imersif dan sebanding dengan pengalaman konsol.

Perkembangan ini tidak hanya didorong oleh kreativitas pengembang, tetapi juga oleh lonjakan kemampuan perangkat keras smartphone.

Pada awal kemunculan Android, sekitar tahun 2008-an, keterbatasan spesifikasi ponsel dan teknologi internet yang belum merata menjadi tantangan.

Mayoritas game populer di era ini memiliki grafis 2D yang simpel dan gameplay berbasis level yang linier, seperti game puzzle ringan atau endless-runner.

Contoh fenomenal seperti Angry Birds dan Doodle Jump membuktikan bahwa game kasual yang mudah dimainkan dan ringan dapat mendominasi pasar.

Kualitas grafis yang minimalis dan ukuran file yang kecil sangat ideal untuk ponsel generasi awal.

Pada masa ini, kebebasan eksplorasi pemain masih sangat terbatas, fokus utamanya adalah pada mekanik inti dan skor tertinggi.