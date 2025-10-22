JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Sejarah Evolusi Game Android yang Perlu Anda Tahu: Dari 2D ke Dunia Open World

Sejarah Evolusi Game Android yang Perlu Anda Tahu: Dari 2D ke Dunia Open World

Rabu, 22 Oktober 2025 – 18:43 WIB
Sejarah Evolusi Game Android yang Perlu Anda Tahu: Dari 2D ke Dunia Open World - JPNN.com Bali
Ilustrasi bermain game online di Android. Foto: dok LD

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perjalanan game di platform Android adalah kisah evolusi teknologi yang menakjubkan.

Dimulai dengan judul-judul sederhana berorientasi 2D, industri game mobile telah berkembang melampaui ekspektasi, kini menyajikan dunia open world yang imersif dan sebanding dengan pengalaman konsol.

Perkembangan ini tidak hanya didorong oleh kreativitas pengembang, tetapi juga oleh lonjakan kemampuan perangkat keras smartphone.

Baca Juga:

Pada awal kemunculan Android, sekitar tahun 2008-an, keterbatasan spesifikasi ponsel dan teknologi internet yang belum merata menjadi tantangan.

Mayoritas game populer di era ini memiliki grafis 2D yang simpel dan gameplay berbasis level yang linier, seperti game puzzle ringan atau endless-runner.

Contoh fenomenal seperti Angry Birds dan Doodle Jump membuktikan bahwa game kasual yang mudah dimainkan dan ringan dapat mendominasi pasar.

Baca Juga:

Kualitas grafis yang minimalis dan ukuran file yang kecil sangat ideal untuk ponsel generasi awal.

Pada masa ini, kebebasan eksplorasi pemain masih sangat terbatas, fokus utamanya adalah pada mekanik inti dan skor tertinggi.

Pada awal kemunculan Android, sekitar tahun 2008-an, keterbatasan spesifikasi ponsel dan teknologi internet yang belum merata menjadi tantangan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   game online Android Game Android game online platform gaming

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis - JPNN.com Bali

    Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis

  2. Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim - JPNN.com Bali

    Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim

  3. Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini - JPNN.com Bali

    Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU