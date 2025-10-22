JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Pengangkatan PPPK di Bali saat Fiskal Kurang Baik, Silakan Tersenyum

Info Pengangkatan PPPK di Bali saat Fiskal Kurang Baik, Silakan Tersenyum

Rabu, 22 Oktober 2025 – 18:33 WIB
Info Pengangkatan PPPK di Bali saat Fiskal Kurang Baik, Silakan Tersenyum - JPNN.com Bali
Ilustrasi tenaga honorer Pemprov Bali yang berjuang menjadi PPPK. Ilustrasi Foto: Humas Kemendagri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ada kabar baik untuk tenaga honorer di Bali yang tengah berjuang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di tengah kurang sehatnya fiskal daerah.

Gubernur Wayan Koster saat Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Rabu (22/10), merespons keinginan fraksi di dewan agar pada 2026 pegawai non-ASN segera diangkat menjadi PPPK.

“Prinsipnya saya sependapat dengan usulan dewan terhadap pegawai honorer dan non-ASN yang masih tercecer agar diperjuangkan semaksimal mungkin untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Baca Juga:

Namun, masih perlu pendalaman, akan terus diupayakan dengan keras,” ujar Gubernur Wayan Koster dilansir dari Antara.

Menurut Koster, pengangkatan PPPK paruh waktu saat ini memerlukan kehati-hatian, mengingat fiskal daerah kurang sehat akibat pemotongan dana transfer pusat ke daerah.

Koster perlu menegaskan hal tersebut agar pengangkatan PPPK paruh waktu tidak menimbulkan beban baru yang cukup besar.

Baca Juga:

“Kondisi fiskal Bali agak kurang sehat karena transfer daerah menurun dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dengan regulasi baru tidak diizinkan,” kata Koster.

Koster mengatakan tuntutan memenuhi pembangunan sebagaimana harapan masyarakat cukup meningkat, tetapi konstelasi fiskalnya agak berat.

Ada kabar baik untuk tenaga honorer di Bali yang tengah berjuang menjadi PPPK paruh waktu di tengah kurang sehatnya fiskal daerah.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Bali Fiskal tenaga honorer pegawai honorer Koster dprd bali gubernur koster

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis - JPNN.com Bali

    Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis

  2. Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim - JPNN.com Bali

    Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim

  3. Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini - JPNN.com Bali

    Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU