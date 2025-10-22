Daftar 5 Game Android Mirip Genshin Impact dengan Dunia Terbuka

bali.jpnn.com, DENPASAR - Genshin Impact menetapkan standar tinggi untuk game RPG dunia terbuka (open-world RPG) di platform mobile sejak dirilis.

Genshin Impact menggabungkan grafis memukau bergaya anime, sistem pertarungan berbasis elemen yang seru, serta eksplorasi bebas di peta yang luas.

Daya tarik utamanya adalah kebebasan menjelajah dan mengumpulkan berbagai karakter unik (melalui sistem gacha).

Bagi para pemain yang telah menjelajahi Teyvat sepenuhnya atau mencari pengalaman baru yang serupa, pasar Android kini menawarkan beberapa alternatif yang berhasil menangkap esensi Genshin Impact.

Berikut adalah lima game Android dengan dunia terbuka yang patut dicoba:

1. Tower of Fantasy

Tower of Fantasy (ToF) sering dianggap sebagai pesaing langsung Genshin Impact. Game ini menawarkan dunia terbuka futuristik yang disebut Aida.

Meskipun memiliki elemen eksplorasi yang familiar seperti memanjat dan meluncur, ToF menonjol dengan nuansa fiksi ilmiah dan lebih berfokus pada fitur Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG).