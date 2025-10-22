JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Daftar 5 Game Android Mirip Genshin Impact dengan Dunia Terbuka

Daftar 5 Game Android Mirip Genshin Impact dengan Dunia Terbuka

Rabu, 22 Oktober 2025 – 18:12 WIB
Daftar 5 Game Android Mirip Genshin Impact dengan Dunia Terbuka - JPNN.com Bali
Ilustrasi game android yang mirip Genshin Impact. Foto: Tangkapan layar di YouTube Genshin Impact.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Genshin Impact menetapkan standar tinggi untuk game RPG dunia terbuka (open-world RPG) di platform mobile sejak dirilis.

Genshin Impact menggabungkan grafis memukau bergaya anime, sistem pertarungan berbasis elemen yang seru, serta eksplorasi bebas di peta yang luas.

Daya tarik utamanya adalah kebebasan menjelajah dan mengumpulkan berbagai karakter unik (melalui sistem gacha).

Baca Juga:

Bagi para pemain yang telah menjelajahi Teyvat sepenuhnya atau mencari pengalaman baru yang serupa, pasar Android kini menawarkan beberapa alternatif yang berhasil menangkap esensi Genshin Impact.

Berikut adalah lima game Android dengan dunia terbuka yang patut dicoba:

1. Tower of Fantasy

Baca Juga:

Tower of Fantasy (ToF) sering dianggap sebagai pesaing langsung Genshin Impact. Game ini menawarkan dunia terbuka futuristik yang disebut Aida.

Meskipun memiliki elemen eksplorasi yang familiar seperti memanjat dan meluncur, ToF menonjol dengan nuansa fiksi ilmiah dan lebih berfokus pada fitur Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG).

Genshin Impact menetapkan standar tinggi untuk game RPG dunia terbuka (open-world RPG) di platform mobile sejak dirilis.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   game online Android Game Android game online Genshim Impact open-world RPG

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis - JPNN.com Bali

    Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis

  2. Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim - JPNN.com Bali

    Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim

  3. Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini - JPNN.com Bali

    Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU