5 Game Anomali Tungtung Sahur Android yang Perlu Anda Tahu, Cek!

Fenomena "Tung Tung Tung Sahur" telah menjadi viral, melahirkan berbagai meme dan tentunya, serangkaian game horor dan casual di platform Android.

Hal ini membuat banyak orang ingin mencoba main game di Android untuk memainkan genre tersebut.

Karakter anomali yang konon akan mendatangi rumah orang yang melewatkan sahur setelah dipanggil tiga kali ini, kini menjadi bintang utama dalam pengalaman bermain yang unik.

Berikut adalah lima game bertema Anomali Tungtung Sahur yang bisa kamu temukan di Android.

1. Hantu BrainRot Sahur 3D / Brainrot Horror Anomaly 3D

Inilah salah satu game yang paling populer dan menjadi pemicu viralnya fenomena ini.

Awalnya dikenal dengan nama "Hantu Tung Tung Sahur 3D", game ini menempatkan pemain dalam situasi dikejar oleh makhluk Sahur yang menyeramkan karena ketiduran.

Game horor first-person ini mengharuskan pemain berlari, bersembunyi, dan mengumpulkan benda-benda (seperti boneka sahur) untuk mematahkan kutukan.