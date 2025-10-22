JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 5 Game Anomali Tungtung Sahur Android yang Perlu Anda Tahu, Cek!

5 Game Anomali Tungtung Sahur Android yang Perlu Anda Tahu, Cek!

Rabu, 22 Oktober 2025 – 17:42 WIB
5 Game Anomali Tungtung Sahur Android yang Perlu Anda Tahu, Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi main game online di handphone. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Fenomena "Tung Tung Tung Sahur" telah menjadi viral, melahirkan berbagai meme dan tentunya, serangkaian game horor dan casual di platform Android.

Hal ini membuat banyak orang ingin mencoba main game di Android  untuk memainkan genre tersebut.

Karakter anomali yang konon akan mendatangi rumah orang yang melewatkan sahur setelah dipanggil tiga kali ini, kini menjadi bintang utama dalam pengalaman bermain yang unik.

Baca Juga:

Berikut adalah lima game bertema Anomali Tungtung Sahur yang bisa kamu temukan di Android.

1. Hantu BrainRot Sahur 3D / Brainrot Horror Anomaly 3D

Inilah salah satu game yang paling populer dan menjadi pemicu viralnya fenomena ini.

Baca Juga:

Awalnya dikenal dengan nama "Hantu Tung Tung Sahur 3D", game ini menempatkan pemain dalam situasi dikejar oleh makhluk Sahur yang menyeramkan karena ketiduran.

Game horor first-person ini mengharuskan pemain berlari, bersembunyi, dan mengumpulkan benda-benda (seperti boneka sahur) untuk mematahkan kutukan.

Fenomena "Tung Tung Tung Sahur" telah menjadi viral, melahirkan berbagai meme dan tentunya, serangkaian game horor dan casual di platform Android.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   game online game online game anomali adroid Game Anomali Tungtung Sahur

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis - JPNN.com Bali

    Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis

  2. Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim - JPNN.com Bali

    Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim

  3. Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini - JPNN.com Bali

    Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU