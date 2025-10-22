Berikut 5 Turnamen Game Online dengan Hadiah Terbesar, Tertarik?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dunia esports telah berevolusi dari sekadar hobi menjadi industri global bernilai miliaran dolar.

Seiring berjalannya waktu, turnamen game online tidak hanya menawarkan gengsi, tetapi juga hadiah uang tunai yang sangat fantastis, bahkan mencapai puluhan juta dolar.

Jumlah hadiah yang "mengubah hidup" ini telah menarik jutaan pemain profesional dan membuat kompetisi menjadi sangat sengit.

Berikut adalah lima turnamen game online dengan hadiah terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah esports.

1. The International (Dota 2)

Tidak ada daftar hadiah esports terbesar yang lengkap tanpa menyebut The International (TI).

Turnamen tahunan untuk game MOBA populer, Dota 2, ini secara konsisten memecahkan rekor dunia untuk total prize pool tertinggi.