Epson Rilis SureColor SC-S9130, Raja Baru Cetak Signane Profesional

Rabu, 22 Oktober 2025 – 12:15 WIB
Epson memperkenalkan printer signage terbaru, SureColor SC-S9130 Dalam rangkaian acara Epson LFP Innovation Day yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski. Foto: Epson for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - Epson memperkenalkan printer signage terbaru, SureColor SC-S9130 Dalam rangkaian acara Epson LFP Innovation Day yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski.

Rilis produk baru ini sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi berkelanjutan di industri pencetakan Large Format Printer (LFP).

Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden Global, Representaive Director dan CEO Seiko Epson Corporation (SEC), Junkichi Yoshida, bersama jajaran manajemen Epson Indonesia.

Hadir pula Epson media partner, yang turut menyaksikan secara eksklusif peluncuran perdana printer signage SC-S9130 di Indonesia.

Melalui LFP Innovation Day 2025, Epson tidak hanya memperkenalkan produk terbarunya, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada media dan tamu undangan untuk melihat secara nyata performa dan kualitas cetak SureColor SC-S9130.

Para peserta dapat menyaksikan demonstrasi langsung kemampuan printer ini dalam menghasilkan cetakan signage berwarna tajam, presisi, dan konsisten, sekaligus mengeksplorasi potensi teknologi terbaru Epson untuk berbagai kebutuhan industri kreatif dan komersial.

SureColor SC-S9130 menjadi sorotan utama dalam gelaran tersebut, dengan menghadirkan kualitas gambar luar biasa, spektrum warna yang lebih luas, dan performa cetak yang cepat serta stabil—menjawab kebutuhan bisnis signage yang mengutamakan akurasi, efisiensi, dan fleksibilitas.

Epson, pemimpin dalam teknologi cetak profesional, mengumumkan peluncuran printer signage terbaru mereka, SureColor SC-S9130.

