5 Game FPS Paling Populer: Dominan Dunia Tembak Menembak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Genre First-Person Shooter (FPS) telah menjadi salah satu genre game online yang paling digemari dan kompetitif di seluruh dunia.

Dikenal dengan sudut pandang orang pertama yang imersif dan aksi tembak-menembak yang intens, beberapa judul telah berhasil mencuri perhatian dan mempertahankan popularitas mereka selama bertahun-tahun.

Berikut adalah lima Game FPS yang paling populer dan mendominasi ranah gaming saat ini:

1. Counter-Strike 2 (CS2)

Setelah hampir satu dekade dominasi oleh Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Valve merilis Counter-Strike 2 sebagai upgrade besar pada tahun 2023.

Game ini tetap mempertahankan inti gameplay taktis 5v5 yang ikonik, di mana tim Terrorist berusaha meledakkan bom dan tim Counter-Terrorist harus mencegahnya atau menyelamatkan sandera.

Popularitas CS2 didorong oleh: