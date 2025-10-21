5 Game FPS Paling Populer: Dominan Dunia Tembak Menembak
bali.jpnn.com, DENPASAR - Genre First-Person Shooter (FPS) telah menjadi salah satu genre game online yang paling digemari dan kompetitif di seluruh dunia.
Dikenal dengan sudut pandang orang pertama yang imersif dan aksi tembak-menembak yang intens, beberapa judul telah berhasil mencuri perhatian dan mempertahankan popularitas mereka selama bertahun-tahun.
Berikut adalah lima Game FPS yang paling populer dan mendominasi ranah gaming saat ini:
1. Counter-Strike 2 (CS2)
Setelah hampir satu dekade dominasi oleh Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Valve merilis Counter-Strike 2 sebagai upgrade besar pada tahun 2023.
Game ini tetap mempertahankan inti gameplay taktis 5v5 yang ikonik, di mana tim Terrorist berusaha meledakkan bom dan tim Counter-Terrorist harus mencegahnya atau menyelamatkan sandera.
Popularitas CS2 didorong oleh:
Genre First-Person Shooter (FPS) telah menjadi salah satu genre game online yang paling digemari dan kompetitif di seluruh dunia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News