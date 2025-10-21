5 Game Android dengan Alur Cerita Menyentuh: Lebih dari Sekadar Bermain, Emosional

bali.jpnn.com, DENPASAR - Di tengah gempuran game mobile yang didominasi oleh gameplay cepat dan multiplayer kompetitif, ada permata tersembunyi berupa game Android yang menawarkan pengalaman naratif mendalam.

Game-game ini membuktikan bahwa ponsel bukan hanya tempat untuk bermain, tetapi juga untuk terhubung dengan kisah-kisah yang menyentuh, penuh perjuangan, pengorbanan, dan kemanusiaan.

Berikut adalah beberapa game Android yang memiliki alur cerita paling menyentuh dan berpotensi membuat Anda meneteskan air mata:

1. To the Moon

To the Moon bukanlah game yang mengandalkan aksi atau tantangan puzzle yang rumit, melainkan sebuah novel visual interaktif yang fokus pada cerita.

Anda berperan sebagai Dr. Eva Rosaline dan Dr. Neil Watts, dua dokter yang bekerja untuk Sigmund Corp. Misi mereka?

Memasuki ingatan pasien yang sekarat untuk menanamkan memori palsu agar pasien tersebut bisa mewujudkan keinginan terakhirnya sebelum meninggal.