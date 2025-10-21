5 Game Android yang Dapat Mengasah Kemampuan Otak, Fungsi Kognitif Meningkat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Di tengah padatnya aktivitas, bermain game seringkali menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang atau sekadar melepas penat.

Namun, tahukah Anda bahwa banyak game Android yang dirancang khusus untuk tidak hanya menghibur, tetapi juga melatih dan meningkatkan fungsi kognitif otak Anda?

Game-game asah otak ini berfokus pada berbagai kemampuan, mulai dari daya ingat, logika, fokus, hingga kemampuan memecahkan masalah.

Dengan bermain secara rutin, Anda bisa menjaga pikiran tetap tajam dan cerdas.

Berikut adalah lima game Android populer yang direkomendasikan untuk mengasah kemampuan otak Anda:

1. Lumosity

Melatih: Memori, Kecepatan, Fleksibilitas Kognitif, Pemecahan Masalah