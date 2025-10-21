JPNN.com

Selasa, 21 Oktober 2025 – 09:51 WIB
7 Game PC Terbaik untuk Laptop Spek Rendah: Seru Tanpa Membebani - JPNN.com Bali
Ilustrasi main game di laptop spek rendah. ilustrasi Foto: JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Memiliki laptop dengan spesifikasi terbatas seringkali menjadi tantangan bagi para gamer.

Game online atau offline untuk PC memang memberikan tantangan tersendiri untuk kita yang memainkanya.

Banyak game PC luar biasa yang dirancang dengan baik sehingga tetap bisa berjalan lancar tanpa memerlukan kartu grafis canggih atau RAM puluhan gigabyte.

Berikut tujuh rekomendasi game PC terbaik yang sangat cocok untuk laptop spek rendah, dijamin seru dan tidak akan membuat laptop Anda meraung kepanasan:

1. Stardew Valley

> Genre: Simulasi, RPG, Bertani
> Mengapa Cocok untuk Spek Rendah: Grafis 2D bergaya piksel yang ringan dan menawan. Game ini dibuat untuk dimainkan di berbagai jenis PC.
> Tentang Game: Anda mewarisi lahan pertanian tua dari kakek Anda.
Tugas Anda adalah membangun kembali peternakan, menanam tanaman, memelihara hewan, menambang, dan berinteraksi dengan penduduk desa. Sebuah pelarian yang damai dan adiktif dari hiruk pikuk kehidupan nyata.

2. Minecraft

>Genre: Sandbox, Survival, Building
>Mengapa Cocok untuk Spek Rendah: Meskipun merupakan game 3D, grafis blocky (kotak-kotak) dasarnya sangat mudah diproses.
Game ini terkenal bisa berjalan di hampir semua perangkat, terutama jika Anda mengatur beberapa opsi grafisnya.

