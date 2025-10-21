JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Ketut Sumedana Jawab Tantangan Publik, Ungkap 2 Kasus Korupsi, Promosi ke Kejati Tipe A

Ketut Sumedana Jawab Tantangan Publik, Ungkap 2 Kasus Korupsi, Promosi ke Kejati Tipe A

Selasa, 21 Oktober 2025 – 09:33 WIB
Ketut Sumedana Jawab Tantangan Publik, Ungkap 2 Kasus Korupsi, Promosi ke Kejati Tipe A - JPNN.com Bali
Kajati Bali I Ketut Sumedana berbincang dengan Jaksa Agung ST Burhanudidn. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - I Ketut Sumedana segera meninggalkan kursi Kajati Bali untuk menduduki posisi baru sebagai Kajati Sumatra Selatan (Sumsel) yang masuk tipe A.

I Ketut Sumedana pun memberikan “kado spesial” dalam penanganan kasus korupsi di Pulau Bali dengan menaikkan status dua kasus penting ke tahap penyidikan.

Pertama, dugaan korupsi di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali.

Baca Juga:

Kedua, dugaan korupsi konstruksi bangunun di Universitas Terbuka Denpasar dengan kerugian negara Rp 3 miliar.

Dalam kasus korupsi Tahura Ngurah Rai, I Ketut Sumedana menyebut penyidik Kejati Bali menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan lahan.

“Kejati telah meningkatkan status dua perkara ke tahap penyidikan.

Baca Juga:

Salah satunya adalah kasus Tahura, di mana penyidik menemukan indikasi tindak pidana korupsi,” ujar Kajati Bali I Ketut Sumedana.

Menurutnya, penyidik telah memeriksa 20 saksi dan sejumlah dokumen penting telah diklarifikasi.

I Ketut Sumedana pun memberikan “kado spesial” dalan penanganan kasus korupsi di Pulau Bali dengan menaikkan status dua kasus penting ke tahap penyidikan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   I Ketut Sumedana Kajati Bali Ketut Sumedana Kajati Sumatra Selatan Kejati Tipe A korupsi Universitas Terbuka Denpasar Tahura Ngurah Rai Bale Kertha Adhyaksa Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persita On Fire Jelang Lawan Bali United, Pablo Ganet Jadi Ancaman Serdadu Tridatu - JPNN.com Bali

    Persita On Fire Jelang Lawan Bali United, Pablo Ganet Jadi Ancaman Serdadu Tridatu

  2. Mario Lemos Ungkap Problem Besar Persijap Setelah Kalah dari Bali United, Fatal - JPNN.com Bali

    Mario Lemos Ungkap Problem Besar Persijap Setelah Kalah dari Bali United, Fatal

  3. Gojek Gandeng Bali United, Buka Peluang Profesional Anak Muda Pulau Dewata - JPNN.com Bali

    Gojek Gandeng Bali United, Buka Peluang Profesional Anak Muda Pulau Dewata

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU