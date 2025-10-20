BI: Kura-Kura Bali Investasi KEK Terbaik di Indonesia, Modal Penting Booster Ekonomi

JPNN.com

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Butet Linda Helena Panjaitan saat Balinomics di Kantor Bank Indonesia Provinsi Bali. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bank Indonesia (BI) menyebut Kura-Kura Bali memiliki capaian investasi terbaik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) se-Indonesia.

Capaian ini menjadi modal penting booster ekonomi Bali.

Dari total 24 KEK di Indonesia, KEK Kura-Kura Bali dan KEK Sanur masuk dalam empat Kawasan Ekonomi Khusus dengan capaian investasi terbaik.  

"KEK Kura-Kura Bali dan KEK Sanur masuk empat KEK dengan capaian investasi terbaik dari seluruh KEK yang ada di seluruh Indonesia.

Tentu ini menjadi salah satu modal penting booster (pemacu atau pendorong, red) ekonomi Bali,” ujar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Butet Linda Helena Panjaitan saat Balinomics di Kantor Bank Indonesia Provinsi Bali akhir pekan lalu.

Menurut Butet Linda Helena Panjaitan, kedua KEK itu dinilai menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi di Bali.

Kedua KEK di Bali ini mengambil segmen yang berbeda.

KEK Sanur fokus pada wellness tourism, sementara KEK Kura Kura merupakan premium tourism yang berfokus pada sustainability ekonomi.

