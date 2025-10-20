Unud Bentuk Tim Investigasi Buntut Kematian Timothy, Menteri Brian Memantau

bali.jpnn.com, JAKARTA - Universitas Udayana (Unud) Bali dilaporkan membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri kasus meninggalnya mahasiswa FISIP Timothy Anugrah Saputra, 22, yang diduga menjadi korban perundungan rekan-rekannya.

Fakta itu diungkap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto, Minggu (19/10) kemarin.

"Rektor (Unud) sudah membentuk tim untuk menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi," kata Brian Yulianto dilansir dari Antara.

Baca Juga: RSUP Prof Ngoerah Depak Dokter Koas Pelaku Perundungan Mahasiswa FISIP Unud

Menteri Brian Yulianto juga menegaskan kampus Unud juga siap memfasilitasi pendampingan bagi keluarga korban dan pihak terkait.

“Kemendiktisaintek akan terus memantau perkembangan kasus tersebut agar penanganannya berjalan transparan dan adil,” ujar Brian Yulianto.

Menurut Menteri Brian Yulianto, insiden meninggalnya mahasiswa FISIP Unud ini menjadi refleksi bersama bagi seluruh civitas akademika agar lebih peka terhadap kondisi mahasiswa di lingkungan kampus.

Terutama bagi mahasiswa yang mungkin menghadapi tekanan sosial atau psikologis.

"Banyak kasus yang sifatnya tertutup, padahal itu yang perlu dicermati bersama.