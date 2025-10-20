JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Unud Bentuk Tim Investigasi Buntut Kematian Timothy, Menteri Brian Memantau

Unud Bentuk Tim Investigasi Buntut Kematian Timothy, Menteri Brian Memantau

Senin, 20 Oktober 2025 – 18:15 WIB
Unud Bentuk Tim Investigasi Buntut Kematian Timothy, Menteri Brian Memantau - JPNN.com Bali
Rektorat Universitas Udayana. Universitas Udayana (Unud). Rektorat Unud dilaporkan membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri kasus meninggalnya mahasiswa FISIP Timothy Anugrah Saputra, 22, yang jadi korban perundungan teman-temannya. Foto: Dok Unud

bali.jpnn.com, JAKARTA - Universitas Udayana (Unud) Bali dilaporkan membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri kasus meninggalnya mahasiswa FISIP Timothy Anugrah Saputra, 22, yang diduga menjadi korban perundungan rekan-rekannya.

Fakta itu diungkap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto, Minggu (19/10) kemarin.

"Rektor (Unud) sudah membentuk tim untuk menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi," kata Brian Yulianto dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Menteri Brian Yulianto juga menegaskan kampus Unud juga siap memfasilitasi pendampingan bagi keluarga korban dan pihak terkait.

“Kemendiktisaintek akan terus memantau perkembangan kasus tersebut agar penanganannya berjalan transparan dan adil,” ujar Brian Yulianto.

Menurut Menteri Brian Yulianto, insiden meninggalnya mahasiswa FISIP Unud ini menjadi refleksi bersama bagi seluruh civitas akademika agar lebih peka terhadap kondisi mahasiswa di lingkungan kampus.

Baca Juga:

Terutama bagi mahasiswa yang mungkin menghadapi tekanan sosial atau psikologis.

"Banyak kasus yang sifatnya tertutup, padahal itu yang perlu dicermati bersama.

Rektorat Unud dilaporkan membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri kasus meninggalnya mahasiswa FISIP Timothy Anugrah Saputra, 22.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   unud mahasiswa Mahasiswa FISIP Unud Fisip Unud Timothy Anugerah Saputra Tim Investigasi Bali Mendiktisaintek Brian Yulianto perundungan bullying

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Gojek Gandeng Bali United, Buka Peluang Profesional Anak Muda Pulau Dewata - JPNN.com Bali

    Gojek Gandeng Bali United, Buka Peluang Profesional Anak Muda Pulau Dewata

  2. Persijap Hancur Lebur di Kandang, Carlos Franca: Golku tak Penting Lagi! - JPNN.com Bali

    Persijap Hancur Lebur di Kandang, Carlos Franca: Golku tak Penting Lagi!

  3. Mario Lemos Sakit Hati, Sebut Persijap Kurang Pengalaman Melawan Tim Besar - JPNN.com Bali

    Mario Lemos Sakit Hati, Sebut Persijap Kurang Pengalaman Melawan Tim Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU