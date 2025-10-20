Koster Bikin Gebrakan, Bali – Arizona Segera Bentuk Kamar Dagang Internasional

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Negara Bagian Arizona, Amerika Serikat.

Kunjungan yang berlangsung di rumah dinas Gubernur Bali di Denpasar, Sabtu (18/10) lalu itu dalam rangka Misi Perdagangan Legislatif Arizona ke Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kerja sama ekonomi, termasuk rencana pendirian kamar dagang internasional di Bali.

“Satu ide yang akan kami bawa pulang adalah rencana pendirian kamar dagang antara perusahaan Arizona dan perusahaan Indonesia, serta sebaliknya,” kata Ketua DPR Arizona, Tony Rivero, seusai berdiskusi dengan Gubernur Bali.

Tony Rivero menjelaskan, rencana ini merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang telah terjalin antara Indonesia dan Arizona selama lima tahun terakhir, khususnya di sektor perdagangan internasional semikonduktor.

Tony Rivero menambahkan, selain perdagangan, pihaknya juga melihat potensi besar kerja sama di bidang pariwisata dan kesehatan.

“Kami berkesempatan berkunjung ke fasilitas kesehatan besar di Bali yang mempromosikan pariwisata medis.

Jadi, saya pikir akan ada banyak potensi bisnis seperti yang sudah kami diskusikan dengan Pak Gubernur,” ujar Tony Rivero.